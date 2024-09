Poczta przyspieszy. Powodem nadchodząca fala wezbraniowa

Poczta Polska wydała we wtorek komunikat, w którym poinformowała, że przyśpieszy dostawę emerytur na terenach dotkniętych powodzią. We Wrocławiu i okolicach pieniądze do świadczeniobiorców powinny dotrzeć między 18, a 20 września, czyli przed potencjalnym nadejściem fali wezbraniowej na Odrze.