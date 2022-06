Projekt zmian dotyczących więziennictwa był zapowiadany jesienią zeszłego roku jako jeden z filarów kompleksowej reformy dotyczącej zakładów karnych i kwestii odbywania kar nazwanej całościowo przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Nowoczesnym Więziennictwem".

Natychmiastowe doprowadzenie do więzienia

Proponowana reforma Kodeksu karnego wykonawczego przewiduje m.in. wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu.

"Obecnie znaczna większość skazanych nie stawia się do odbycia kary. Dziś nic nie grozi za jej unikanie, a policja może zatrzymać i doprowadzić skazanego do więzieniu dopiero po nieskutecznym wezwaniu przez sąd. Po zmianie, skazany zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd" - wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Jeśli sprawca będzie się ukrywał, zostanie za nim wydany list gończy, który co do zasady będzie rozpowszechniony za pomocą internetu, a dane o skazanym trafią do internetowej bazy danych poszukiwanych, prowadzonej przez policję.

"Przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie, sąd będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary" - poinformowano.

Więcej dozoru elektronicznego dla skazanych

Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw.

"Działające w zakładach karnych komisje penitencjarne zyskają upoważnienie do wydawania zezwoleń na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nieprzekraczającej czterech miesięcy" - proponował resort sprawiedliwości.

Resort sprawiedliwości: Koniec z przywilejami dla więźniów

Ministerstwo zaznaczyło, że taka zmiana przyspieszy rozpatrywanie wniosków i "odciąży sądy, które obecnie się tym zajmują".

Po zmianach udzielenie zezwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego będzie możliwe również wobec skazanego, wobec którego orzeczono karę więzienia w wymiarze niższym niż trzy lata i któremu w zakładzie karnym pozostało do odbycia nie więcej niż niż sześć miesięcy.

Więźniowie do pomocy przy klęskach żywiołowych

W ramach poszerzenia możliwości podejmowania pracy przez osadzonych skazani będą mogli odpracować niespłacone grzywny. Według resortu sprawiedliwości nowe regulacje mają też umożliwić szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, co pozwolić ma na wsparcie służb ratunkowych.

"Zlikwidowane zostaną ponadto nadmierne przywileje więźniów" - zapewniono.

"Nowoczesne Więziennictwo" kontra funkcjonariusze

Obecnie bowiem - jak wyjaśniono - więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych.

"Nowe przepisy wprowadzą zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów" - przekazano.

Projekt przewiduje również, że skazani zapłacą za badania laboratoryjne jeśli potwierdzą one obecność substancji psychoaktywnej. "Kosztów takich badań nie powinien ponosić budżet państwa, na który składają się podatnicy" - podkreślono.

Najbardziej zdemoralizowani młodociani - z dorosłymi

Planowane zmiany odnoszą się też do procedur składania i rozpoznawania wniosków, skarg i próśb skazanych. Wprowadzona miałaby zostać możliwość pozostawienia przez właściwy organ bez rozpoznania skarg, wniosków i próśb skazanych, które w sposób oczywisty są bezzasadne. Ustanowiony miałyby też zostać tygodniowy termin na wniesienie skargi liczony od dnia, w którym skazany dowiedział się o zdarzeniu będącym podstawą skargi.

Planowana nowelizacja ma też wprowadzić możliwość odbywania kary przez młodocianych razem z dorosłymi.

Podwyżki w Służbie Więziennej 30 proc. niższe niż w policji

"Sąd będzie mógł skierować wybitnie zdemoralizowanych młodocianych - skazanych za najcięższe przestępstwa - do odbywania kary w zakładzie karnym dla dorosłych odbywających karę po raz pierwszy" - przekazano w komunikacie rządu. Jak uzasadniono "chodzi o zapewnienie możliwości oddzielenia takich skazanych młodocianych od pozostałych skazanych młodocianych, a tym samym ograniczenie negatywnych oddziaływań i wpływu na ich postawę".

Innym z filarów przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy "Nowoczesne Więziennictwo" ma być - również przyjęta we wtorek przez rząd - projektowana nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej.