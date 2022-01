Czekali z nadzieją, że w końcu ktoś zrówna ich pracę z innymi służbami mundurowymi. - Bo funkcjonariusze Służby Więziennej zawsze byli na szarym końcu. Wie pani co znaczy skrót SW? Dla większości to Służba Więzienna, dla nas: "Słabo Widzialni". Pierwszy raz w życiu mieli nas zauważyć. I docenić - mówi Interii pan Marcin, oddziałowy z jednego z zakładów karnych.

Prezydent podpisuje ustawę. "677 zł dla wszystkich"

22 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" oraz o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025".

Reklama

- Milowy krok w dziejach służby więziennej, bo za jednym zamachem pochylono się nad służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji czyli policją, SOP-em czy strażą pożarną, ale i nad służbą więzienną, podległą na co dzień Ministerstwu Sprawiedliwości - opowiada Interii pan Marcin.

Zgodnie z założeniami rządu przez cztery lata modernizacja służb mundurowych kosztować będzie ponad 12 mld złotych. Ustawa przewidziała także podwyżki dla mundurowych. Od 1 stycznia 2022 roku, każdy funkcjonariusz straży, służby więziennej czy policji miał dostać średnio 677 zł na etat.

- Miał. Ale my oczywiście tyle nie dostaniemy - denerwuje się pan Marcin.

"Nie chcemy być traktowani gorzej niż straż czy policja"

Kilka dni temu kierownictwo Służby Więziennej zaproponowało funkcjonariuszom podzielenie kwoty podwyżki na trzy dodatki: służbowy, za stopień i za wysługę lat.

I ten ostatni stał się kością niezgody.

- To jest regulacja, której do tej pory w Służbie Więziennej nie było. W trakcie legislacji ustawy modernizacyjnej, ustawodawca, czyli resort sprawiedliwości wprowadził zmiany w naliczaniu "dodatku za wysługę lat". Zmiana polega na tym, że od 1 stycznia do tej "wysługi" zalicza się także pracę w cywilu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, podobne rozwiązane funkcjonuje w służbach MSWiA, gdyby nie to, że tę wysługę funkcjonariusze muszą sobie... sami sfinansować z podwyżki. Funkcjonariusze powinni otrzymać podwyżkę 677 zł plus kwotę za wysługę, tymczasem Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotował rozwiązania płacowe, które mieszczą się tylko w tych 677 zł. Bo ministerstwu brakuje 60 mln zł na dodatki za wysługę - wyjaśnia Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

Kołodziejski wylicza, że przy tym sposobie rozliczania funkcjonariusze Służby Więziennej stracą około 187 zł miesięcznie na każdym etacie. A ich podwyżka będzie niższa od reszty mundurowych o 30 proc.

- Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mogą być traktowani gorzej niż funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA, którzy otrzymają podwyżki w pełnej wysokości, wliczane w całości do dodatku za stopień służbowy. Podwyżki powinny być do podstawy a nie do innych składników uposażenia - denerwuje się pan Adam, pełniący służbę w jednym z zakładów karnych. - Dla nas to jest kpina z nas i naszej formacji - dodaje rozgoryczony.

- "Damy, ale nie damy". Robią co chcą i kompletnie się z nami nie liczą. Zawsze to u nas było najgorzej ze wszystkich "mundurówek" i najwyraźniej nigdy nic się w tej kwestii nie zmieni - narzeka pan Marcin. - Już teraz mało kto chce do nas przyjść, a po takiej "podwyżce" to chętnych na pewno nie przybędzie - dodaje.

Związki: "Nie godzimy się na takie rozliczenia"

W poniedziałek związkowcy z więziennej Solidarności opublikowali w sieci swój sprzeciw.

"Krajowa Sekcja SW NSZZ Solidarność zdecydowanie negatywnie ocenia propozycję realizacji postulatu zaliczenia do dodatku za wysługę lat tzw. "wysługi z cywila" za wszelką cenę, kosztem przyznania funkcjonariuszom SW znacząco niższych podwyżek niż w innych w służbach mundurowych jest dla nas nie do przyjęcia. Przeznaczenie części podwyżki na regulację dodatków służbowych uważamy za niedopuszczalne" - czytamy w oświadczeniu.

- Ministerstwo bardzo sprytnie to zrobiło. Ludzie dostaną kilkaset złotych na rękę i stwierdzą, że mamy podwyżkę i wysługę. Dopiero się za jakiś czas zorientują, że nie ma tych pieniędzy za wysługę. Ale narracja będzie taka: no o co wam chodzi, przecież macie podwyżkę jak policjanci - komentuje Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

Głos w dyskusji zabrał także Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, konkurent Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

W komunikacie czytamy, że strona związkowa nie zaakceptowała realizacji części podwyżki w formie regulacji dodatków służbowych i zaproponowała inną formułę realizacji podwyżki. NZSS Funkcjonariuszy i Pracowników nie zdradza jednak jaką.

Funkcjonariusze: "Jak tak dalej pójdzie, skończy się protestem"

Funkcjonariusze Służby Więziennej z niepokojem czekają na rozwój wypadków.

- Jest pytanie, po co w ogóle obiecywali te dodatki, skoro nie mają na to pieniędzy. Dla nas to czysta "pokazówka". Bo w eter idzie, że prócz podwyżki będzie dodatek za wysługę lat, ale fizycznie sami sobie za to płacimy - zżyma się pan Marcin

- Nam nie chodzi o jakieś bicie piany, tylko o to, że wprowadzanie takich zmian to jednak powinno wiązać się z tym, że zapewnia się pieniądze na finansowanie tych zmian. A nie, że wprowadza się zmiany na zasadzie: no jakoś sobie poradzimy. Na spotkaniu z panem generałem w ubiegłym tygodniu zażądaliśmy, żeby służba sobie poszukała środków własnych na tę regulację, a nie brała z państwowych, albo ministerstwo. To podano nam informację, że musiałaby być służba wakatowana na poziomie 900 etatów, żeby taką wysługę wprowadzić obok tej podwyżki - dodaje Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

Dziś więzienna Solidarność apeluje do konkurencyjnych związkowców o zjednoczenie się i "wspólną walkę o równość i sprawiedliwość".

Zdjęcie / Krajowa Sekcja Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" / materiały prasowe



- To czas, by wszyscy funkcjonariusze mówili jednym głosem - podkreśla Andrzej Kołodziejski.

- Na internetowych grupach funkcjonariuszy coraz częściej odmienia się słowo przez wszystkie przypadki słowo "protest". Jak się tym razem ugniemy, na zawsze pozostaniemy tą najgorszą służbą - przyznaje pan Adam.

***



Interia zapytała Centralny Zarząd Służby Więziennej, dlaczego środki pochodzące z podwyżki dla wszystkich służb mundurowych mają być wykorzystane na zaliczenie do dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy oraz czy zabezpieczono w budżecie 60 mln zł potrzebnych na wypłatę dodatku za wysługę.

Zarząd nie odpowiedział wprost na te pytania, przesyłając jedynie link do opublikowanego na stronach CZSW komunikatu, w którym czytamy, że "nie ma mowy o obniżeniu planowanej podwyżki".

Bez podawania szczegółów zaznaczono, że każdy funkcjonariusz otrzyma średnio 690 złotych brutto, a podstawą podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej są składniki przewidziane w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw oraz waloryzacja płac wynikająca z ustawy budżetowej.

Z czego będzie się podwyżka składać i jak zostanie rozliczona, CZSW nie wyjaśnił.

Pełna treść komunikatu zespołu prasowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej:

"Centralny Zarząd Służby Więziennej informuje, że w czasie spotkania z partnerami społecznymi przedstawione zostały wstępne założenia zasad realizacji podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej w 2022 roku. Zakładają one, że każdy funkcjonariusz otrzyma podwyżkę uposażenia nie niższą niż 624 zł brutto (bez nagrody rocznej). Średnio podwyżka uposażenia według zaprezentowanych założeń wyniesie 637 zł brutto, a wraz z nagrodą roczną średnio będzie wynosiła na etat funkcjonariusza ok. 690 zł brutto, czyli będzie wyższa niż w innych formacjach mundurowych.

W związku z nieprawdziwymi twierdzeniami publikowanymi w niektórych mediach oraz powielanymi przez NSZZ "Solidarność" w sprawie podwyżki oświadczamy, że nieprawdą jest informacja o rzekomym obniżeniu planowanej podwyżki dla funkcjonariuszy o prawie 30%. Dla pracowników cywilnych zgodnie z przedstawionymi przez stronę służbową wstępnymi złożeniami podwyżki wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem rocznym i wydatkami relacjonowanymi od wynagrodzeń, zabezpieczono środki w kwocie 606 zł brutto na etat.

Podstawą podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej są składniki przewidziane w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu (...) "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 2448) oraz waloryzacja płac wynikająca z ustawy budżetowej. Wolą Centralnego Zarządu Służby Więziennej była i jest jak najszybsza realizacja i wypłata funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej podwyżek uposażeń i wynagrodzeń".