Atak Iranu na Izrael. Szef MON zapowiada możliwe pilne spotkanie

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Co z polskimi żołnierzami w Libanie?

Iran zaatakował Izrael rakietami. Szef MON: Możliwa większa presja na granicy

Jak zaznaczył, niezależnie od tego, co się dzieje obecnie, na granicy polsko-białoruskiej często pojawiają się obywatele m.in. Syrii, czy Afryki Północnej. - Napór na granicę jest, zwiększyliśmy siły, jest współdziałanie policji, straży granicznej i wojska, bezpośrednio zaangażowanych jest ok. 6 tys. żołnierzy - podkreślił. Zaznaczył, że zostały zmienione zasady oraz przedłużono strefę buforową .

Szef MON odniósł się również do sugestii, że sytuacja na Bliskim Wchodzie to przesłanka do zwołania RBN. - Jesteśmy zawsze w dialogu z panem prezydentem. Trzeba też oceniać nasze możliwości i nasz wpływ na to, co się dzieje. Tutaj sojusznicza odpowiedz i sojusznicze działanie jest najważniejsze - podkreślił szef MON.