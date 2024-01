Pierwszy wywiad z premierem Donaldem Tuskiem po wyborach. Wyjątkowa formuła

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika , zamieszanie wokół mediów publicznych, pierwszy miesiąc działania rządu, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i realizacja obietnic wyborczych - to część tematów, które zostaną poruszone w godzinnym wywiadzie z Donaldem Tuskiem .

Grupa Polsat-Interia cieszy się zaufaniem Polaków

Telewizja Polsat i portal Interia cieszą się dużym zaufaniem wśród Polaków . W sondażu przeprowadzonym na potrzeby ubiegłorocznego raportu Reuters Institute 51 proc. badanych Polaków przyznało, że ufa telewizji Polsat News - to drugi najwyższy wynik spośród polskich mediów (telewizja, radio, prasa, internet). Portal Interia cieszy się natomiast zaufaniem 44 proc. Polaków.

Informacje są siłą Polsatu

Oferta informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, które będą nadawane naziemnie, Polsat News 2 oraz obecność najważniejszych programów - Wydarzeń i Gościa Wydarzeń na antenie głównej oraz w innych, wybranych kanałach Grupy Polsat Plus. Oferta telewizyjna jest rozwijana wraz z silną pozycją Grupy w Internecie - przede wszystkim poprzez portale Interia.pl (w tym Wydarzenia.Interia.pl) i Polsatnews.pl.