Portal oraz serwisy Grupy Polsat-Interia w grudniu 2023 roku były najczęściej odwiedzane w Polsce przez użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych (19,5 mln RU). Łącznie wygenerowały one większy zasięg niż Grupa RAS Polska (19,4 mln RU) i Grupa Wirtualna Polska (18,7 mln RU).

Wydawca m.in. Interii oraz serwisów Polsatnews.pl oraz Polsatsport.pl rekordowo skrócił także dystans (desktop i mobile) do konkurencji. Do wyprzedzenia Grupy RAS Polska (obecny lider) zabrakło mu 150 tys. RU (0,7 proc.). Grupę Polsat-Interia dzieliło w grudniu natomiast do Grupy Wirtualna Polska zaledwie 50 tys. RU, czyli mniej niż pół procenta (0,3 proc.).