Oświadczenie Pawła Szopy. "Deklaruję pełną gotowość do współpracy"

"Od początku tej sprawy deklarowałem i nadal deklaruję pełną gotowość do współpracy z organami ścigania" - oświadczył Paweł Szopa, za którym we wtorek wystawiono list gończy. Dodał, że złożył wniosek o wydanie listu żelaznego. Poszukiwany zaznaczył, ze to "umożliwi mu stawienie się przed sądem". Prokuratura podejrzewa Szopę o udział w aferze dotyczącej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Obrońca Pawła Szopy, mec. Bartosz Lewandowski zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu jego klienta.