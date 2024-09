Przed wydziałem ekstradycyjnym sądu magistrackiego londyńskiej gminy Westminster odbyło się we wtorek posiedzenie w sprawie Michała K. , zatrzymanego w poniedziałek w Londynie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Były szef RARS nie zgodził się na ekstradycję do Polski - przekazał korespondent Polsat News Andrzej Wyrwiński.

Jak ustalił reporter Polsat News Andrzej Wyrwiński, oskarżyciel także długo uzasadniał potrzebę aresztu. Jednym z argumentów był fakt, że mieszkanie zajmowane w ramach szybkiego najmu nie nadaje się do korespondencji.

W odróżnieniu od prawie wszystkich rozpraw ekstradycyjnych we wtorek, w których oskarżeni odpowiadali na pytania poprzez łącze wideo, Michał K. był fizycznie obecny w sądzie.

Ekstradycja Michała K. "To nie jest kwestia dni, ani nawet tygodni"

Rzecznik przekazał, że angielski sąd zdecyduje o ekstradycji zatrzymanego. - Wszystkie czynności wokół niej są jednak czasochłonne . Ekstradycja trwa nieco dłużej niż ta w Unii Europejskiej. Obawiam się, że to nie jest kwestia dni, ani nawet kwestia tygodni - zaznaczył.

We wtorek rzecznik PK potwierdził, że za - drugim poszukiwanym ws. afery w RARS - Pawłem Szopą wydano list gończy .

W poniedziałek katowicki Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratora i aresztował twórcę "Red is Bad" na 90 dni. Rzecznik podkreślił, że było to konieczne, aby można było wydać list gończy i tym samym szybciej dotrzeć do Pawła Szopy.