Jak wynika z oświadczenia majątkowego Zbigniewa Ziobry, polityk zgromadził około 5 tys. zł oraz prawie 239 tys. dolarów. Druga kwota - jak podał - pochodzi ze sprzedaży mieszkania.

Minister jest właścicielem ponad 133-metrowego domu i ponad 34-metrowego domku letniskowo-gospodarczego o łącznej wartości 700 tys. zł. Ziobro jest także właścicielem 1/3 domu rodzinnego o powierzchni 85 metrów kwadratowych, położonego na działce o powierzchni 22 arów. Jego wartość to 480 tys. zł.

Jest oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry

W oświadczeniu majątkowym prezesa Suwerennej Polski znalazła się także działka rolna o powierzchni 73 arów, o wartości 165 tys. zł oraz dwie działki rolno-leśne o powierzchni 1,1 i 1,4 hektara, warte odpowiednio 137,5 tys. zł i 165 tys. zł.

Ziobro jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny zarobił w 2022 roku prawie 339 tys. zł. Za pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa uzyskał ponad 22,6 tys. zł i blisko 45 tys. zł diety poselskiej (w tym opodatkowanej ponad 8,9 tys. zł). Polityk nie jest obecnie zadłużony, choć jeszcze w ubiegłym roku w oświadczeniu za 2021 roku deklarował, że spłaca dwa kredyty. Wówczas pozostawało mu do spłacenia ok. 174 tys. zł.

Co jednak najbardziej ciekawi, to broń, którą Ziobro wpisał w tegorocznym oświadczeniu. Jak podał, jej wartość to 20 tys. zł.

Broń w oświadczeniu majątkowym Zbigniewa Ziobry

O broni, którą posiada minister zrobiło się głośno w marcu. Wówczas na terenie kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, Ziobro składał kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych. Politykowi towarzyszyli ochroniarze. W pewnym momencie wiatr uniósł marynarkę Zbigniewa Ziobry, a oczom zebranym ukazała się broń, zamocowana za paskiem spodni ministra.

- Mam status pokrzywdzonego w sprawie zlecenia zabójstwa. Wystąpiłem o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, które jest prawem każdego obywatela w okolicznościach, o których mówimy - tłumaczył minister dzień później.