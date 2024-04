Abp Jędraszewski z nowym lokum. Terlikowski wprost

"Ale mnie - tak osobiście - fascynuje pytanie, po co arcybiskupowi emerytowi dwustumetrowe mieszkanie. Samotny mężczyzna, jak sądzę, chyba nie potrzebuje aż takich przestrzeni. Ale co ja tam wiem o standardach życia emerytowanych metropolitów" - czytamy na profilu dziennikarza.

Hierarcha ma bowiem zamieszkać w posiadłości przy ulicy Warszawskiej, na terenie parafii pw. św. Floriana w Krakowie . Sami duchowni nazywają to miejsce "krakowskim Castel Gandolfo".

Do tej pory pokoje w zabytkowym gmachu zajmował m.in. ks. Grzegorz Szewczyk - proboszcz parafii, który według krakowskiej kurii "sam zrezygnował z urzędu" . Dotychczasowy lokator zapytany, czy teraz przy adresie zamieszka abp Marek Jędraszewski, stwierdził, że "im ciszej wokół tej sprawy, tym lepiej".

"Inaczej zrobi się zła atmosfera, a to byłoby źle. I dla parafii, i dla znamienitego lokatora. Niczego nie potwierdzam, przyjdzie czas, a wszystkiego się dowiecie" - mówił w rozmowie z dziennikiem ks. Szewczyk. Oprócz niego pokoje miały zajmować także dwie gospodynie.

Abp Jędraszewski a Terlikowski. "Łamanie standardów"

Gazeta podaje, że abp. Jędraszewski "lubi ciszę" , dlatego niedługo to hierarcha ma być jedynym mieszkańcem rezydencji. "Podnoszono czynsz świeckim, tak by sami zrezygnowali z wynajmu mieszkań, bo ich obecność mogłaby przeszkadzać arcybiskupowi emerytowi" - skomentował z kolei w swoim wpisie Terlikowski.

Obecnie w rezydencji trwa remont . Jak informuje "Gazeta Wyborcza", prace prowadzone są "po cichu" , a parafianie nie zostali w ogóle poinformowani o tym, co się dzieje na plebanii.

W przekonaniu Tomasza Terlikowskiego ogół działań krakowskiej kurii w tej sprawie to "łamanie standardów", co jest "nie do pogodzenia z nauczaniem społecznym Kościoła".