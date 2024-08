Zgodnie z jego przewidywaniami, okazało się, że to wiązka lesera, który uniemożliwia start helikoptera.

Pilot powiadomił policję i bazę. Podał swoje położenie i miejsce, z którego najprawdopodobniej został oślepiony. Policja szybko ustaliła szczegóły - światło kierowano z jednego z balkonów. Jednak to nie lokalizacja, a wiek sprawcy był dla wszystkich największym zaskoczeniem.

13-latek oślepił pilota. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny

- Okazało się, że czyn ten popełnił nieletni - tłumaczy nadkom. Tatiana Lukoszek z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, dodając, że był to 13-latek, który "zupełnie nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia, jakie powoduje".

Choć wszystko wskazuje na to, że nastolatkiem nie kierowały złe intencje, chłopiec nie uniknie odpowiedzialności.

- Materiały ze sprawy zostały przekazane do sądu rodzinnego , który podejmie stosowne decyzje - dodała Lukoszek.

"Laser to nie zabawka". Lotnicy apelują o rozwagę

Tym razem zdarzenie ograniczyło się do ekspresowej interwencji policji, lecz specjaliści zaznaczają, że mogło to skończyć się o wiele gorzej. Szczególnie, gdyby pilot znajdował się w powietrzu.

Według statystyk w lotnictwie cywilnym rocznie dochodzi do ponad 200 sytuacji, generujących takie zagrożenie. Najczęściej zdarzają się one latem, a sprawcy często pozostają nieuchwytni. Tylko w tym roku odnotowano już ok. 90 podobnych incydentów.