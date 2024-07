Do tragicznego wypadku samochodowego doszło w niedzielę. Jak przekazała jednostka na "wieczną wartę" odszedł żołnierz służący w 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

"Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia" - czytamy we wpisie.

Katastrofa myśliwca w Gdyni. Zginął pilot

Nieco ponad tydzień temu doszło z kolei do tragicznej śmierci pilota myśliwca szkoleniowego M-346 Bielik, który rozbił się w Gdyni. Wypadek miał miejsce w czasie przygotowań do pokazu z okazji 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Pilot należał do 41. bazy Lotnictwa Szkolnego.