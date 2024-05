W czwartek późnym wieczorem, około godziny 22, na polskim niebie widoczny był tajemniczy obiekt - był to jasny punkt z wielką chmurą w kształcie spirali wokół. W mediach społecznościowych szybko pojawiały się zdjęcia, na których widać było nieznaną dotąd łunę. Użytkownicy zaczęli również spekulować, czym owo światło mogło być.

Odpowiedź na nurtującą kwestię przyniósł w piątek rano Karol Wójcicki z kanału astronomicznego "Z głową w gwiazdach". Reklama

Tajemniczy obiekt na niebie. "Nieprawdopodobny zbieg okoliczności"

Jak czytamy, na polskim niebie doszło do nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności - niemal dokładnie w tym samym momencie i na bardzo podobnej trajektorii na tle gwiazd nad naszym krajem przelatywała rakieta Falcon 9 oraz satelita ACS3.

"Jasny obiekt to drugi stopień Falcona 9, który odpalił silnik spowalniając swój lot, co około 30 minut później miało go sprowadzić do atmosfery, gdzie zgodnie z opublikowanymi informacjami NOTAM miał spłonąć na południe od Alaski na Ocean Spokojnym. Dwa słabsze punkty to satelity obserwacyjne firmy Maxa, które zostały wyniesione przez tego Falcona z bazy USAF w Kalifornii" - czytamy we wpisie z piątkowego poranka.

Wójcicki napisał, że początkowo "zamieszał się" w swoich przypuszczeniach, ponieważ jeszcze w czwartek szybko wykluczył, że powodem całego zamieszania jest Falcon 9 i postawił na ACS3, na co wskazywała trasa jego przelotu.

"Satelita ten to pewna nowość na niebie i mógł przez to zachowywać się w zupełnie dla nas nieprzewidywalny sposób. Jest to bowiem dziewięciometrowy żagiel słoneczny, który miał przeprowadzać między innymi manewry orbitalne, co w skrajnych przypadkach mogłoby dać podobny efekt do tego, który obserwowaliśmy" - tłumaczy. Reklama

Ostatecznie, po dłuższej analizie, doszedł do wniosku, że to jednak pierwszy trop był właściwy, choć ACS3 faktycznie również przelatywał w tej samej chwili nad Polską. "Porównując trasę przelotu z filmu z mapą na tle gwiazd, tak łato uwierzyłem, że to musiał być ACS3. To był jednak tylko zbieg okoliczności!" - napisał w swoich mediach społecznościowych znawca.

