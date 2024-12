"To pierwszy poniedziałek grudnia. Jest już z nami meteorologiczna zima. O 6:00 temperatura powietrza wyniosła od -6,4 st. C w Jeleniej Górze do 4,6 st. C w Opolu" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Choć w ciągu dnia będzie cieplej, to z powodu gęstych mgieł w wielu miejscach nieprzyjemnie i niebezpiecznie.