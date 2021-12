O. Tadeusz Rydzyk: Dobrze, że mamy takich rządzących, którzy dbają o Polskę

W uroczystości, których kulminacyjnym momentem była msza święta pod przewodnictwem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego w hali widowiskowo-sportowej, wzięło udział kilka tysięcy osób. Obecni byli m.in. ministrowie, posłowie, liczni biskupi.

- Dziękuję Panu Bogu, Matce Najświętszej i wam dziękuję. Kochani - bez was by tego nie było. Za wszystko wielkie dzięki. Jesteście kochani. Dziękujemy, że kochacie Pana Jezusa, kochacie Matkę Najświętszą, kochacie Polskę. Wybaczcie mi tylko wszystkie błędy - powiedział o. Rydzyk do zgromadzonych na uroczystości.

"Myślałem, Boże, czy ja mam dobrze w głowie?"

- Jak to wszystko zaczynało się, to były lata 80. Myślałem - Boże, czy ja mam dobrze w głowie? Klękałem, mówiłem: Panie Jezu pokaż mi, czy to nie przesada i coś mi się w głowę nie stało z tymi różnymi sprawami, pokaż mi światło. I pokazywał. I na tej drodze stawali różni ludzie. To marzenie było ogromne. Było spotkanie u Ojca Świętego (Jana Pawła II) z pielgrzymką z Krakowa. I tak to się zaczęło. Byli też biskupi i nie mogę im tego zapomnieć. Księża biskupi, nie zapomnę wam tego, że żeście podtrzymywali na duchu, rozmawiali, nieraz do późnej nocy, a nawet do rana i uczyli mnie tego, co chce Pan Bóg, uczyli mnie Kościoła i tego wszystkiego, żeby iść dalej - podkreślił o. Rydzyk.

Ojciec Rydzyk wspomniał rozmowy z Janem Pawłem II, ale też m.in. z nieżyjącymi już kardynałami Zenonem Grocholewskim, Andrzejem Marią Deskurem, Stanisławem Nagym. "Ileż razy żeśmy rozmawiali w Watykanie. To były piękne lekcje" - zaznaczył.

Dyrektor Radia Maryja przypomniał, że papież Jan Paweł II w 1999 r. w czasie pielgrzymki do Polski, w Toruniu mówił: "Niech Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji poprowadzi wasze Radio na spotkanie nowych ludzi, nowych czasów".

Zwracając się do obecnych na uroczystości ministrów Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka i Zbigniewa Ziobro powiedział, że "dobrze, iż mamy takich rządzących, którzy dbają o Polskę".

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości.

Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.