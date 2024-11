Wszystkich Świętych wypadło w tym roku w piątek, co sprawia, że wiele osób ma do dyspozycji wydłużony, trzydniowy weekend . Czy dla rzeszy Polaków, którzy ruszyli w trasy, nadal najważniejsze jest odwiedzenie grobów bliskich? A może więcej osób wykorzystuje początek listopada na odpoczynek, połączony często z biesiadowaniem, naruszając nieco tradycję?

Jak tłumaczy psycholog transportu Andrzej Markowski , z badań wynika, że ważny jest i jeden, i drugi cel. - Ruchliwość społeczna spowodowała, iż sporo osób z mniejszych miejscowości przeniosło się do dużych miast lub w ich okolice. Święta takie, jak 1 listopada , powodują, że wracają oni do domowych pieleszy. Chęć wspólnego spędzenia czasu jest dodatkowym, wzmacniającym wyjazdy czynnikiem - wskazuje w rozmowie z Interią.

Wszystkich Świętych. W jakie trasy wyjeżdżają Polacy? Widać zmianę

Ekspert zauważa, że dla sporej grupy osób "tradycyjnie" fatalna pogoda u progu listopada nie jest przeszkodą, by przemieścić się nawet na duże odległości. - Wcześniej wyjazdy związane z dniem Wszystkich Świętych odbywały się na terenie powiatu , mowa o sytuacji sprzed 1989 roku. Polacy byli zdecydowanie mniej zmotoryzowani . Teraz podróże są dłuższe, a sądzę, iż nie mniej częste niż kiedyś - uznaje.

Wzmożony ruch oznacza jednak, że większe jest ryzyko wypadków. Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wylicza na łamach Interii, że w 2022 roku od 31 października do 3 listopada, doszło do 205 takich zdarzeń, w których zginęło 25 osób, a 233 zostały ranne.

Podróże na 1 listopada. Ekspert wskazuje na wzajemną uprzejmość

Andrzej Markowski uzupełnia, iż w ciągu ostatnich 10 lat wyraźnie spadła liczba zgonów wskutek wypadków na polskich drogach - z 7 do 3 tysięcy rocznie. - Warunki jazdy gwałtownie się poprawiły, a infrastruktura rozwinęła nie tylko na linii wschód-zachód, ale i północ-południe. Sieć tych drugich połączeń była w Polsce upośledzona, obecnie dostanie się z Warszawy do Szczecina jest łatwiejsze niż wcześniej - podkreśla.

Dla psychologa transportu kluczowa jest ponadto rola mediów, dzięki którym społeczeństwo coraz lepiej rozumie, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to nie tylko suche przepisy, lecz również sposób wprowadzania ich w życie. - Czasem sporo wymagamy od innych, a swoje błędy tolerujemy , to zresztą tendencja ogólnoeuropejska. Dzięki akcjom podjętym przez środki masowego przekazu zaczynamy sami sobie stawiać pytania dotyczące zachowania na drodze - zauważa.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że w czasie Wszystkich Świętych nie tylko wyjeżdża więcej pojazdów, ale i przemieszczanie się pieszych jest częstsze. Zwłaszcza poza miastami to istotny aspekt, bo nie do wszystkich cmentarzy da się dojść po wydzielonym chodniku i niekiedy przechodnie muszą korzystać z poboczy.

- Bardzo dużo dobrego czyni wzajemna uprzejmość uczestników ruchu . Piesi mają swoje prawa, ale powinni zachować zdrowy rozsądek, a nie wymuszać na kierowcach zatrzymanie się w miejscu, choć to niemożliwe - zaznacza.

Zmieniło się podejście Polaków. "To dziś oczywistość"

Jak przypomina Andrzej Markowski, pod koniec poprzedniej dekady Polska znajdowała się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o tempo spadania liczby wypadków drogowych. - Zwiększyło się poczucie odpowiedzialności, coś co kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. To chociażby zabranie kluczyków osobie, która się zalkoholizowała; takie dobre zachowanie stało się powszechne - mówi.