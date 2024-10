Wszystkich Świętych. Akcja "Znicz" 2024. Ile potrwa?

Wszystkich Świętych 2024 coraz bliżej, co roku 1 listopada wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach. Odwiedzanie bliskich oraz grobów rodzin sprawia, że prawdopodobieństwo niebezpiecznych zdarzeń wzrasta. Dlatego też policja rusza z akcją "Znicz" 2024. Ta prowadzona jest co roku, dlatego większa liczba służb na drodze nie powinna nikogo zdziwić. Akcja "Znicz" potrwa od czwartku 31 października do poniedziałku 4 listopada. Reklama

Akcja "Znicz" zwyczajowo oznacza ograniczenie w ruchu pojazdów. Dotyczy to samochodów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Z tego zakazu wyłączone są autobusy oraz niektóre inne pojazdy, które mogą poruszać się w okresie Zaduszek ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

31 października zakaz będzie obowiązywał od godz. 18.00 do 22.00, natomiast 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych w godz. 08.00 - 22.00.

Na czym polega akcja "Znicz"?

Akcja "Znicz" to przede wszystkim wzmożone kontrole. Na naszych drogach pojawi się więcej służb mundurowych, dla których dzień Wszystkich Świętych to prawdziwe wyzwanie. Policjanci w ramach akcji "Znicz" będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. W całej Polsce pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą miały do dyspozycji m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory.

Policjanci podczas akcji "Znicz" zadbają o płynność ruchu. Pojawią się w miejscach, w których będą występować znaczące spowolnienia oraz utrudnienia i będą kierować ruchem ręcznie. W dzień Wszystkich Świętych służby mundurowe będą kontrolować przejścia dla pieszych. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości ze strony kierowców mają być surowo karane. Policja prosi jednocześnie, aby w Zaduszki bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów. Reklama

Akcja "Znicz" to również kontrole trzeźwości. Niestety co roku w okresie Zaduszek statystyki z tym związane są porażające. W 2023 roku doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców. Policjanci zwrócą jednak uwagę nie tylko na stan trzeźwości, ale także na stan psychofizyczny kierowców.

Policja apeluje jednocześnie, aby przed świątecznymi wyjazdami zadbać o stan techniczny pojazdu. Warto przed dalszą trasą sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, stan bieżnika, płyny eksploatacyjne i inne elementy, aby uniknąć ewentualnych problemów na trasie.

Wszystkich Świętych 2024. Strażnicy miejscy dostali noktowizory

Akcja "Znicz" to nie wszystko. Policjanci pojawią się również na cmentarzach oraz w okolicach nekropolii. To w ramach akcji "Hiena". Niestety okres Wszystkich Świętych to czas większej aktywności kieszonkowców i tak zwanych hien cmentarnych okradających, a często dewastujących groby. Część patroli wyznaczonych do działań po zmroku otrzyma noktowizory.

Straż miejska zaangażuje się w działania obu akcji. W ramach akcji "Znicz" funkcjonariusze straży miejskiej będą reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących m.in. do zakazów parkowania. W Zaduszki wokół cmentarzy pracować będzie kilkadziesiąt łączonych patroli strażników i policjantów. Strażnicy będą również sprawdzać legalność handlu prowadzonego w rejonie nekropolii. Zweryfikują także, czy stoiska są rozstawiane zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu. Reklama