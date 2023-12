Zmiany w TVP. Zbigniew Łuczyński nowym prowadzącym "19:30"

- Wiele lat temu zaczynałem w TVP, więc można to określić powrotem do telewizji publicznej - zaznaczył Zbigniew Łuczyński.

Rewolucja w TVP. Program "19:30" zastąpił "Wiadomości"

- Proponuję państwu - jak sądzę - uczciwą umowę: od jutra (czwartku - red.) "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach osiem lat wyłącznie starannie dobranymi barwami i zapewniam państwa, że to się właśnie kończy - podkreślił dziennikarz.