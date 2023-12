System ETS funkcjonuje na terenie UE od 2005 roku i jest częścią pakietu Fit for 55 , którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 55 proc. do 2030 roku. Fit for 55 jest z kolei częścią Europejskiego Zielonego Ładu, którego wprowadzanie rozpoczęło się w 2019.

Średniej wielkości gospodarstwo domowe emituje ok. 6 ton CO2 rocznie. Obecnie mówi się o ok. 45 euro za tonę, co przy aktualnym kursie dałoby 1170 zł. Eksperci przewidują, że do 2030 roku kwota wzrośnie do ok. 1600 zł, jednak to tylko prognozy, a konkretne kwoty nie są jeszcze znane. Na dokładniejsze informacje trzeba będzie zaczekać do lipca 2026 roku, kiedy powinno pojawić się zawiadomienie Komisji Europejskiej nt. dalszych szczegółów dotyczących ETS 2.