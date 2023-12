Ministerstwo Zdrowia zamyka Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

Specjaliści wskazują, że niewielkie zainteresowanie TPK było wynikiem zbyt słabej promocji platformy . Mała popularność ułatwiła decyzję o jej zamknięciu. Do tej pory pod numerem 800 137 200 lub za pomocą formularza on-line możliwe było załatwienie wielu spraw, z którymi większość Polaków zgłaszała się do lekarzy rodzinnych osobiście lub prosząc o tzw. teleporadę. Według danych pozyskanych z Ministerstwa Zdrowia przez portal prawo.pl pacjenci najczęściej korzystali z TPK, aby:

Zgodnie z wyliczeniami obejmującymi okres od początku działania TPK do końca zeszłego roku (łącznie ok. 1,5 roku) w ramach jej działalności udzielono ponad 185 tys. porad. W porównaniu z liczbą konsultacji, które każdego dnia mają miejsce w polskich przychodniach, nie są to duże liczby. Średnia tygodniowa dla TPK wynosiła ok. 2,2 tys. porad - to tyle, co w jednej dużej przychodni w okresie grypowym.