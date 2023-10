Nowy podatek na horyzoncie. Unijny przepis uszczupli portfele Polaków

W Polsce dyrektywa plastikowa wejdzie w życie od 1 lipca 2024 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy muszą się przygotować do jej wprowadzenia. Chodzi między innymi o przystosowanie systemów księgowych do nowych przepisów oraz wyprzedanie rzeczy, których sprzedaż od lipca przyszłego roku będzie zakazana.

Odbędzie się to podobnie, jak w przypadku "podatku cukrowego", opłata za jednorazowe produkty plastikowe będzie włączona w ich cenę. Co więcej, sklepy będą miały obowiązek umieszczenia tej informacji na paragonie czy na fakturach. Chodzi o to, by konsumenci zdawali sobie sprawę z tego, ile ich kosztuje korzystanie z jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych i zaczęli wybierać te bardziej ekologiczne.