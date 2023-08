Polacy na razie nie pożegnają się z gotówką

Podpisana przez prezydenta nowelizacja usuwa ten zapis, co oznacza, że przewidziane ograniczenia nie wejdą w życie. Zamiast tego, wciąż obowiązywać będzie obecny limit, który wynosi 15 tysięcy złotych .

Druga ze zlikwidowanych zmian zakładała, że konsumenci w Polsce będą zobligowani do dokonywania płatności bezgotówkowo, jeśli wartość transakcji przekroczy 20 tysięcy złotych , niezależnie od liczby płatności. Dzięki nowelizacji podpisanej przez Andrzeja Dudę to ograniczenie także zostaje wyeliminowane i nie będzie obowiązywać.

Limit gotówki skomplikuje życie mikroprzedsiębiorców

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że wprowadzenie omawianych regulacji może skomplikować niektóre rodzaje transakcji, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców, małych firm, rzemieślników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą .

To dlatego Sejm ostatecznie zdecydował o rezygnacji z planowanego wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. W trakcie debat podkreślano, że brak możliwości dokonywania płatności gotówką od obniżonego pułapu może zmusić strony do skorzystania z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu przypadkach skutkować zaniechaniem transakcji. W związku z tym mogą pojawić się utrudnienia, a co za tym idzie ograniczenia w drobnym handlu.