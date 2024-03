Dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury jest wypłacane od 2019 roku. Kto konkretnie może na nie liczyć? Okazuje się, że mowa tu przede wszystkim o osobach, które spełniają warunki określone w ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. "Trzynastka" należy się tym, którzy mają prawo do pobierania poszczególnych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Warto wiedzieć, że 13. emerytura przysługuje wszystkim w takiej samej wysokości. Jest wypłacana automatycznie, a zatem do jej otrzymania nie jest konieczne złożenie dodatkowego wniosku. Co ważne, 13. emerytury nie otrzymają ci, którzy mieli zawieszone prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2024 roku z powodu przekroczenia określonego limitu dochodowego (130 proc. przeciętnej pensji). Na świadczenie nie mogą również liczyć emerytowani sędziowie i prokuratorzy oraz osoby pobierające emeryturę olimpijską.