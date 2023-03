"Chcemy wydobywać polski węgiel". Donald Tusk w Katowicach

Dodał, że jedna z pierwszych decyzji w razie wygranych wyborów, będzie dotyczyć Śląska. - Przeniesiemy siedzibę ministerstwa przemysłu tutaj, na Śląsk. Decyzje dotyczące Śląska będą zapadały na Śląsku - zapowiedział.

- Dzisiaj słyszymy od rządu to samo, co wiele lat temu, czyli albo bardzo ogólne hasła, albo obietnice, których nie byli w stanie spełnić, a nawet rozpocząć. Jerzy Buzek, kiedy przyszedł moment, by załatwić coś dla Śląska, załatwił pieniądze i ochronę wielu kopalni z okolic Jastrzębia. I wpisanie tego węgla koksującego na listę surowców krytycznych - wymieniał Donald Tusk.

- Daję ten przykład, byśmy uświadomili sobie, że wystarczy rzetelne, śląskie podejście do obowiązków, by marzenia o odbudowie potęgi przemysłowej Śląska stały się faktem. Z reguły największą barierą były pieniądze - mówił dalej.

Tusk w Katowicach: Chcemy wydobywać polski węgiel. Śląsk sercem przemysłowym Polski

Polityk PO dodał, że Ślązacy doskonale pamiętają kłamstwa i niespełnione obietnice premiera Mateusza Morawieckiego.

Tusk zaznaczył, że "dziś brak pieniędzy to nie problem". - Dzisiaj problemem jest głupi, uparty, pisowski rząd, który blokuje dostęp do pieniędzy - stwierdził.

- Po co nam rząd, który w każdej sprawie jak przychodzi do roboty, ma dwie lewe ręce - przekonywał Tusk.

- Ostatni rok pokazał, że wydobywanie polskiego węgla nie jest problemem, tylko import węgla, który bardziej przypominał błoto i muł - mówił lider opozycji.

- Chcemy wydobywać polski węgiel. Nie jest to w konflikcie z ideą transformacji ekologicznej. A jednocześnie spełni się marzenie Ślązaków i Ślązaczek o transformacji klimatycznej i przemysłowej w regionie - dodał.

Tusk wskazał na rolę energetyki węglowej i konieczność modernizacji bloków do czasu uruchomienia elektrowni atomowej i nawet kilkudziesięciu małych reaktorów jądrowych (SMR).

Tusk: OZE dobre dla Polski i Śląska

Tusk dodał, że Śląsk szczególnie potrzebuje funduszy z UE na rewolucję przemysłową.

- OZE nie są kontrą dla interesów Śląska. Można to połączyć - powiedział lider PO.

- Unijne pieniądze musza trafić na Śląsk. PiS nie potrafi po nie sięgnąć - przekonywał były premier.

Polityk PO podkreślił, że transformacja energetyczna i przemysłowa musi się zacząć dziś.

Wyliczał, że gdzieś trzeba wyprodukować pompy ciepła, części do nowoczesnych biogazowni. - Nie ma żadnego powodu, by do takiej nowoczesnej biogazowni złożonej z różnych komponentów, części nie były produkowane tu, na Śląsku - przekonywał Tusk.

- Aby to wszystko się stało, znaczna część tej niewyobrażalnej kwoty (z KPO - red.) musi trafić na Śląsk. Te pieniądze od wielu miesięcy powinny tutaj pracować. Śląsk stanie się na nowo potęgą przemysłową po to, by polska energetyka stała się nowoczesna. I aby zmiany nieuniknione w energetyce stały się szansą dla Śląska, a nie zagrożeniem - dodał.

- Inwestycja w Śląsk to dbanie o nasze bezpieczeństwo geopolityczne - powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Tusk przekonywał, że "trzeba uwolnić grunty pokopalnianie pod nowe inwestycje samorządowe".



- Potrzeba solidarności politycznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - podkreślił polityk.