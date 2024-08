Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza? Front przemieszcza się na wschód

Burze rozpoczęły się w nocy ze środy na czwartek i nie ustają w ciągu dnia. Jak informuje IMGW wyładowania atmosferyczne odnotowuje się głównie na pograniczu Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski . W tym rejonie opady szacuje się na 1-5 mm w ciągu 10 minut i do 10-15 mm na godzinę .

Burze występują też miejscami na północnym zachodzie - tam przynoszą opady deszczu o natężeniu do 10 mm na godzinę . Według IMGW nie odnotowano jeszcze opadów gradu, a burzom towarzyszą porywy wiatru osiągające prędkość do 60 km/h .

Burz będzie coraz więcej

Przemieszczające się z zachodu na wschód burze będą przeważnie izolowanymi komórkami, niosącymi ulewny deszcz do 35 mm, wiatr w porywach do 70 km/h oraz możliwy drobny grad .

Alerty IMGW na zachodzie obowiązują przeważnie do południa i godz. 19:00, zaś w centrum i na wschodzie mają się utrzymywać do godz. 22:00, a bardziej na wschód nawet do godz. 2:00 i 4:00 w piątek.