Po spokojniejszym i chłodniejszym czasie czeka nas starcie z potężnym upałem. Do Polski wrócą temperatury mocno przekraczające 30 stopni Celsjusza. Według jednego z modeli pogodowych teoretycznie upał może zbliżyć się do bariery 40 stopni, choć specjaliści mają pewne zastrzeżenia co do tych wyliczeń.