Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. Czeka na ważne badania

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Żona polityka o kluczowym badaniu

"Razem z mężem czekamy teraz jeszcze na badania PET, które powinny zostać przeprowadzone w najbliższych tygodniach. Od ich wyników zależy dalszy kierunek leczenia. Głęboko wierzymy i modlimy się o to, by wyniki te przyniosły nam tak oczekiwane potwierdzenie, że chorobę udało się pokonać" - przekazała Kotecka-Ziobro.

Michał Woś: Zbigniewa Ziobrę czeka jeszcze jedna operacja

- Wiemy o tym, że czeka go jeszcze jedna operacja. Jak będzie po tej operacji - zobaczymy. Wszyscy liczmy na to, modlimy się, żeby jak najszybciej wrócił do pełnego zdrowia. Jest teraz poddawany bardzo intensywnej rehabilitacji. Widać po nim i po wywiadach, że ciągnie wilka do lasu. To jest oczywiste dla każdego, kto go dobrze zna. Pod tym względem jestem dobrej myśli - mówił Michał Woś.