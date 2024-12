ZUS umorzy składki dla przedsiębiorców poszkodowanych powodzią

Dotyczy to należności za okres od sierpnia do grudnia 2024 r., jednak warunkiem uzyskania pomocy będzie wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. W porównaniu będą brane pod uwagę te same miesiące z poprzedniego roku lub - w przypadku firm założonych w 2024 r. - miesiąc sprzed powodzi. Przedsiębiorcy mogą dzięki temu zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości opłacanych składek.