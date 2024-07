Od 2022 roku składka zdrowotna podlega przepisom zawartym w Polskim Ładzie. W ramach przepisów wprowadzonych przez Zjednoczoną Prawicę zmienił się głównie sposób obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców. Co do zasady:

9 proc. to podstawa wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej) dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej

4,9 proc. to podstawa wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej) dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.





Ryczałtowcy czy przedsiębiorcy z kartą podatkową rozliczają się na innych zasadach. Np. w przypadku tych pierwszych przedsiębiorcy podzieleni zostali na trzy grupy w zależności od przychodów. Największą zmianę dla firm stanowi jednak niemożność odliczenia składki od podatku, co było możliwe jeszcze przed 2022. Co proponują politycy Polski 2050 w swoim projekcie?

Reklama

Składka zdrowotna 2025. Co zakłada projekt?

W czerwcu posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi złożyli poselski projekt nowelizacji ustawy o składce zdrowotnej. Tym samym podjęli krok na drodze do wypełnienia swoich przedwyborczych obietnic. Zmiany zakładają uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od rocznego przychodu, co kształtowałoby się następująco:

300 zł składki zdrowotnej miesięcznie przy przychodzie rocznym nieprzekraczającym 85 000 zł;

składki zdrowotnej miesięcznie przy przychodzie rocznym nieprzekraczającym 85 000 zł; 575 zł składki zdrowotnej miesięcznie przy przychodzie rocznym między 85 000 a 300 000 zł;

składki zdrowotnej miesięcznie przy przychodzie rocznym między 85 000 a 300 000 zł; 700 zł składki zdrowotnej miesięcznie, gdy przychód roczny przekracza 300 000 zł.

We wszystkich tych przypadkach chodzi o rok kalendarzowy. Projekt zmian w ustawie przewiduje również waloryzację składek opartą na wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W założeniu nowelizacja ustawy ma nie tylko uprościć system, ale również uczynić go bardziej sprawiedliwym, zapewniając dostęp do publicznej opieki zdrowotnej wszystkim płatnikom w równym stopniu.

Każda osoba odprowadzałaby w takim przypadku tylko jedną składkę zdrowotną bez względu na to, z ilu źródeł otrzymuje przychody.

Kiedy zmiany mogą wejść w życie?

Projekt poselski złożono do laski marszałkowskiej 25 czerwca 2024 roku. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jest to projekt poselski, a nie rządowy. I choć posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej, to w samej KO ich projekt budzi kontrowersje. Oznacza to, że w głosowaniu sejmowym może nie zostać poparty przez sejmową większość. Reklama

10 lipca projekt został skierowany do pierwszego czytania. Jednocześnie rząd ma swoje własne propozycje zmian w składce zdrowotnej, które nie zakładają powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu. Rząd wskazuje, że składka była wtedy zbyt niska, co w świetle ostatnich raportów o stanie finansów NFZ ma swoje uzasadnienie. Trzeba więc liczyć się z tym, że propozycje Polski 2050 - Trzeciej Drogi mogą nie wejść w życie w takiej formie, jaką mają obecnie. Warto też dodać, że wśród obietnic Koalicji Obywatelskiej zawartych w dokumencie "100 konkretów na 100 dni rządu" znalazła się ta dotycząca powrotu do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.

Zmiany w tym zakresie czekają nas zatem od stycznia 2025, nie jest jednak jeszcze przesądzone, jakie one będą.