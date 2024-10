Pogoda na weekend. Deszcz i zachmurzenie

W przeważającej części regionów niebo nad północną i zachodnią częścią kraju będzie bardzo zachmurzone, ale na południu i wschodzie wystąpią spore przejaśnienia. Deszcz - o ile spadnie - to tylko miejscowo, a opady będą słabe. Na południu zaś mogą wystąpić lokalnie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów.

Idzie zmiana w pogodzie. Poniedziałek z przymrozkami, ale zrobi się ciepło

To jednak złe dobrego początki, ponieważ po południu z Zachodu przybędzie do nas ciepły front, sprawiając, że na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce słupki rtęci podniosą się nawet do 20 kresek na plusie. Przejaśnienia wystąpią jednak tylko w Szczecinie i okolicach.