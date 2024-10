Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru , które poza górami mogą osiągać do 85 km/h . Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej radzi, by "zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz".

Pogoda w cieniu ex-Kirka

IMGW ostrzega przed wichurami

Na tych terenach trzeba się liczyć z silnymi podmuchami: do 75 km/h na zachodzie, do 80 km/h na Pomorzu, nad morzem i na terenach podgórskich do 85 km/h, wysoko w górach do 125 km/h, a w Bieszczadach do 140 km/h.