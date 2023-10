Teraz do "Pandora Gate" odniósł się minister edukacji i nauki. - Ci zboczeńcy powinni trafić pod sąd i na długie lata za kratki , żeby nie mogli molestować, gwałcić, zmuszać do stosunków seksualnych nieletnich dziewcząt. Są zboczeńcami, których społeczeństwo powinno się obawiać i ich odseparować - powiedział w rozmowie z PAP Przemysław Czarnek.

"Pandora Gate". Czarnek: Należy ratować rodziny

- Wydaje mi się, że proces wychowawczy w duchu wartości, podkreślanie tego, że nie da się w demokracji żyć bez wartości, bo przemienia się ona wówczas w totalitaryzm - jak mówił o tym Jan Paweł II - ratowanie rodziny, bo to od rodziny zależy wiele; wzmacnianie etycznego wychowania do życia w rodzinie; to są te kierunki - dodał Przemysław Czarnek.