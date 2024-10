Kolejne miasta z tzw. średniej półki cenowej przebiły granicę 11 tys. zł za metr kwadratowy - wynika z raportu rankomat.pl. Przenalizowano w nim ceny mieszkań na rynku pierwotnym w trzecim kwartale tego roku w stolicach województw i wybranych największych miastach niewojewódzkich. "11 000 zł za metr w mieście to nowa norma" - czytamy w opracowaniu.

Ceny mieszkań. Kwoty w dużych miastach rosną

Od 12 do 14 tys. zł - tyle wynoszą ceny za metr kwadratowy we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Katowicach. W pozostałych miastach wojewódzkich metr kwadratowy kosztuje średnio co najmniej 10 tys. zł - wyliczają twórcy raportu.