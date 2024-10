Polska 2050 podała w ubiegłym tygodniu, że Agnieszka Buczyńska zrezygnowała z funkcji z powodów zdrowotnych . "Dziękujemy Agnieszce za ogromny wkład w rozwój trzeciego sektora i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia oraz sukcesów w pracy parlamentarnej" - napisano w oświadczeniu partii.

Biuro prasowe Polski 2050 podkreśliło, że Adriana Porowska będzie kontynuować dorobek swojej poprzedniczki . "Jest nieocenioną liderką, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z organizacjami pozarządowymi, która nieustannie działa na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Jej pierwszym wyzwaniem będzie nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie , której celem jest dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb sektora NGO" - poinformowano.

Adriana Porowska objęła stanowisko minister ds. społeczeństwa obywatelskiego

"Jestem człowiekiem trzeciego sektora: znam i rozumiem wyzwania, które przed nami stoją. Przez lata prowadziłam organizację pozarządową, przewodniczyłam ciałom zrzeszającym NGO, by wspólnie wzmacniać trzeci sektor. Teraz wykorzystam to doświadczenie w rządzie" - zaznaczyła Porowska we wpisie zamieszczonym w tym tygodniu w mediach społecznościowych.