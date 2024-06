100 tys. Polaków wciąż bez 800 plus

ZUS poinformował, że około 100 tysięcy uprawnionych dzieci nadal nie jest objętych świadczeniem "Rodzina 800+" na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca tego roku. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci brak złożonego wniosku powoduje nie tylko opóźnienia w wypłatach, ale również pozbawia rodziny prawa do pieniędzy za poprzednie miesiące. Rodzice, którzy nie złożą wniosków do końca czerwca, stracą możliwość otrzymania wyrównania za pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego.

Świadczenie 800+ przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla wielu polskich gospodarstw domowych. Niedopilnowanie formalności związanych ze złożeniem wniosku może znacząco obniżyć miesięczne budżety rodzin, które przyzwyczaiły się do uwzględniania tych środków w planowaniu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci.

Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, powinni jak najszybciej podjąć działania, aby nie stracić przysługujących im pieniędzy za czerwiec. ZUS przypomina, że wnioski można składać za pośrednictwem różnych kanałów, w tym przez bankowość elektroniczną oraz portal Emp@tia. Złożenie wniosku o 800 plus do końca czerwca gwarantuje, że rodziny otrzymają należne środki z pełnym wyrównaniem najpóźniej do końca sierpnia.

Jak potwierdzić złożenie wniosku o 800+?

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy nie są pewni, czy złożyli wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres, mogą łatwo to sprawdzić poprzez platformę PUE ZUS. Wystarczy zalogować się na swoje konto, gdzie w zakładce "Rodzina 800+" znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące złożonych wniosków. Bez względu na to, czy wniosek został przesłany przez PUE, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia czy aplikację mobilną mZUS, platforma umożliwia potwierdzenie wpłynięcia dokumentów oraz śledzenie statusu ich obsługi.

Dla tych, którzy nie mieli wcześniej konta na PUE ZUS, ale złożyli wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną lub Emp@tię, konto zostało utworzone automatycznie. W takim przypadku na adres e-mail podany we wniosku przesłano dane do logowania. Dzięki temu rodzice i opiekunowie mogą szybko uzyskać dostęp do informacji o swoim wniosku.

Na jaki czas przyznawane jest świadczenie 800 plus?

Świadczenie w ramach programu "Rodzina 800+" jest przyznawane na roczny okres rozliczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie muszą regularnie składać nowe wnioski, aby zapewnić ciągłość wsparcia finansowego. Brak nowego wniosku skutkuje przerwą w otrzymywaniu świadczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, świadczenie jest przyznawane od tego miesiąca, w którym złożono wniosek i trwa do 31 maja, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie (np. zmiana sytuacji rodzinnej, utrata uprawnień). Ważny wyjątek od zasady przyznawania świadczenia od miesiąca złożenia wniosku dotyczy noworodków. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka, świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od tego dnia. Reklama