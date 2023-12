Świadczenie wychowawcze w 2024 roku. 800 plus zamiast 500 plus

Niebawem, bo już 1 stycznia 2024 roku, świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie zastąpione przez 800 plus. Zmiana wiąże się oczywiście ze wzrostem kwoty świadczenia – ma ono zostać zwiększone o 300 zł. Oznacza to, że rodziny kwalifikujące się do 800 plus zyskają co najmniej 3600 zł w skali roku. W przypadku większej liczby dzieci, na które przysługuje świadczenie, ta kwota może być jeszcze wyższa.