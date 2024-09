Niespokojnie na granicy. Ponad sto prób przedarcia się do Polski

Straż Graniczna przekazała, że w czwartek na polsko-białoruskiej granicy odnotowano ponad 120 prób nielegalnego przedostania się do Polski . Dodano, że zatrzymano także osoby zaangażowane w pomoc w nielegalnym przekroczeniu wschodniej granicy.

Tego samego dnia policja zatrzymała również czterech mężczyzn - mieszkańców województwa mazowieckiego - podejrzanych o udział w procederze przemytu ludzi przez granicę z Białorusi do Polski. Trzech z nich miało zajmować się przewożeniem nielegalnych migrantów, czwarty organizacją tego transportu .

Podlaskie. Mieli nielegalnie przemycić migrantów. Zatrzymała ich policja

Na trop grupy przemytników policjanci wpadli po zatrzymaniu do kontroli przez Straż Graniczną 21-latka w okolicach Hajnówki (Podlaskie). Kierował on skodą, nie potrafił jasno wytłumaczyć, co robi w terenie przygranicznym.