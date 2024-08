35-letni Ukrainiec dopuścił się w Polsce licznych kradzieży oraz innych przestępstw i wykroczeń wykroczeń, za co został wydalony z kraju. Trafił w ręce funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, którzy przymusowo odeskortowali go na granicę z Ukrainą. Mężczyzna został objęty pięcioletnim zakazem wjazdu do Polski i obszaru Schengen.