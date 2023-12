Poznaliśmy najnowsze modele pogodowe na Święta Bożego Narodzenia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali analizę sytuacji meteorologicznej na kolejne dni, obejmującą Wigilię i Święta Bożego Narodzenia. Z analizy numerycznych modeli pogody na dni 22-26 grudnia wynika, że może wtedy wiać silny, nieprzyjemny wiatr.

Wigilia i Boże Narodzenie 2023. Prognoza pogody nie podnosi na duchu

W rozmowie z Interią synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka ostrzegała już wcześniej , że w Wigilię ma być ciepło, ponieważ prognozy wskazują na to, że w okresie świąt temperatury mogą być nawet o 5 stopni Celsjusza wyższe niż zazwyczaj.

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW opublikowało najnowszą, orientacyjną analizę sytuacji meteorologicznej obejmującej również okres Świąt Bożego Narodzenia.

Jak wynika z komentarza do analizy autorstwa eksperta, dr. Grzegorza Duńca, w niedzielę 24 grudnia (w Wigilię) "nurkujący niż znad Islandii oraz wyż znad Atlantyku spowoduje cyrkulację cyklonalną zachodnią w Europie i w Polsce". Oznacza to, że od piątku przez weekend, czyli również w niedzielę w Polsce "należy spodziewać się znacznych prędkości wiatru" - czytamy.

Według IMGW w niedzielę 24 grudnia musimy być gotowi na silne podmuchy. Jeszcze w nocy z soboty na niedzielę od zachodu nadciągnie do naszego kraju strefa silniejszych wiatrów. W porywach mogą osiągać prędkość do 70-90 km/h.

"Będzie silnie wiało, to już pewne. Wg dzisiejszej predykcji modelu od ECMWF najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się w Wigilię" - napisali synoptycy IMGW w serwisie społecznościowym X.

Z prognozy IMGW wynika, że w Wigilię do Polski dotrze strefa silnych wiatrów. Podmuchy mogą osiągać prędkość do 90 km/h / wxcharts /

Boże Narodzenie 2023. Pogoda w Wigilię mocno jesienna

Jak napisał dr Grzegorz Duniec, rano w Wigilię w Suwałkach termometry pokażą -1 st. C, w Krakowie 6 st. C. W południe na Podlasiu będzie 0 st. C, a najcieplej będzie we Wrocławiu i Krakowie: do 4 stopni Celsjusza.

W nocy z 23 na 24 grudnia możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie również śniegu. Miejscami opady te mogą być intensywne, a w ciągu dnia słabnąć.

Boże Narodzenie 2023: Będzie padać nie tylko śnieg

W poniedziałek, 25 grudnia, czyli w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, nasz kraj w dalszym ciągu będzie się znajdować pod wpływem układu niskiego ciśnienia. Według prognoz IMGW Polska dalej będzie się znajdować w zatoce chłodu, więc trzeba się liczyć z niższymi temperaturami.

Rano w pierwszy dzień świąt na Suwalszczyźnie będzie panował mróz -2 st. C, a w Zakopanem nawet -9 st. C. W Warszawie, Poznaniu i Koszalinie będzie około 1 st. C. W ciągu dnia nieco się ociepli, jednak w wielu miejscach będzie mroźnie. Najchłodniej w dalszym ciągu będzie w Zakopanem (-4 st. C) i w Suwałkach (-1 st. C). Najcieplej będzie we Wrocławiu: około 3 stopnie Celsjusza.

26 grudnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach porannych najchłodniej będzie w Zakopanem: -8 st. C oraz w województwie warmińsko-mazurskim (-4 st. C). W Bydgoszczy, Rzeszowie i Koszalinie będzie 0 st. C. W ciągu dnia najzimniej będzie w Suwałkach: -5 st. C, a najcieplej we Wrocławiu, około 1 st. C.

Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek wciąż trzeba się liczyć z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Strefa opadu będzie przemieszczała się na wschód.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia oparta jest na wynikach eksperymentalnego modelu przygotowanego przez IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego. Ponieważ cały czas wyniki są aktualizowane, w kolejnych dniach mogą wyglądać inaczej. Najlepiej sprawdzają się prognozy kilkudniowe - na najbliższe 3, 4 dni, dlatego warto śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

***

