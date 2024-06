W poniedziałek służby przekazały nowe dane o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W dniach od 14 do 16 czerwca odnotowano blisko 430 prób nielegalnego przedostania się na polską stronę.

Granica polsko-białoruska. Seria niepokojących doniesień

Utrzymuje się trudna sytuacja na granicy. Wciąż dochodzi tam do licznych prób przejścia na polską stronę. Według danych opublikowanych przez Straż Graniczną na serwisie X od 10 do 13 czerwca tych prób było 560 . W ubiegły weekend odnotowano 430 prób.

Według wyliczeń Straży Granicznej do tej pory w 2024 roku zatrzymano łącznie 204 osoby , które pomagały i organizowały nielegalne próby przekroczenia granicy. Poinformowano, że za takie przestępstwo grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Przypomnijmy, od 13 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka w sprawie "wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi". Pomimo wprowadzonej strefy buforowej to właśnie w tym miejscu często dochodzi do incydentów.