Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Co sądzą o tym Polacy?

Z kolei najwięcej osób popierających wpuszczanie do kraju migrantów należy do elektoratu Lewicy - 43 proc. "za" i 39 "przeciw".

Granica polsko-białoruska. Co oznacza strefa buforowa?

Strefa ta obowiązuje na ok. 60 km granicy polsko-białoruskiej, z czego na ok. 40 km nie wolno przebywać na pasie 200 m od linii granicy, a na ok. 16 km w pasie o szerokości ok. 2 km.