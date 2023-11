Czas oczekiwania na odprawę celną ciężarówek na granicy polsko-ukraińskiej uległ w ostatnich kilku tygodniach znacznemu wydłużeniu. Na początku sierpnia czas od wirtualnego zgłoszenia transportu do faktycznego przekroczenia granicy z Polską w Jagodzinie-Dorohusku wynosił niecałe pięć godzin, a pod koniec października wydłużył się do 11 dni i 13 godzin, z tendencją do dalszego wydłużenia okresu oczekiwania - podał w piątek niemiecki tygodnik "Der Spiegel".