Niemiecki kardynał: Próbuje się dokonać piątego rozbioru Polski

Oprac.: Kinga Poniewozik Polska

- Obecnie mamy do czynienia z próbą piątego rozbioru Polski - powiedział kard. Gerhard Müller, emerytowany prefekt watykańskiej kongregacji nauki wiary w czasie gali wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023. - Nie próbuje się go dokonać za pomocą siły militarnej, ale w wyniku walki, przemocy ideologicznej - dodał. Zwrócił uwagę, że "jeden z doradców Putina powiedział ostatnio, że 'żeby zniszczyć Polskę, trzeba zniszczyć polski katolicyzm i wtedy będzie otwarta droga do Europy'".

Zdjęcie Kardynał Gerhard Müller / JOHANNES NEUDECKER/DPA / AFP