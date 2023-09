Straż Graniczna ma nowy patrolowiec. "Wartość zamówienia to blisko 111 mln złotych"

Kontrowersje wokół statku SG. Francuzi wytaczają proces

Anna Michalska: Zapłacimy pełne wynagrodzenie uwzględnione w umowie

- W toku są czynności weryfikacyjne, które mają wyjaśnić wszelkie wątpliwości, co do roszczeń wykonawcy. Jeśli wszystko zakończy się pozytywnie, a przede wszystkim pozytywnie zakończą się odbiory techniczne, to my jako Straż Graniczna zapłacimy wykonawcy pełne wynagrodzenie uwzględnione w umowie - powiedziała por. Michalska.