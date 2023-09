W poniedziałek, w okolicach Białowieży, doszło do kolejnej próby przedostania się z Białorusi do Polski. Jak podaje Straż Graniczna w komunikacie w mediach społecznościowych, do kraju chciało wkroczyć 95 cudzoziemców, m.in. obywateli Libii i Jemenu, jednak na widok polskich służb zawrócili do Białorusi.