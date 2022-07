Minister zdrowia na piątkowej konferencji prasowej został zapytany o to, kiedy i ile szczepionek na małpią ospę trafi do Polski. - Zamówiliśmy tysiąc dla pracowników służby zdrowia - odpowiedział Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: Liczby zakażeń cały czas są bardzo małe

- Jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną w zakresie małpiej ospy, to mamy 18 czy 19 przypadków według stanu na dzień wczorajszy. Te liczby cały czas są bardzo małe. Widzimy, że to zagrożenie zarówno pod kątem transmisyjności, ale przede wszystkim szkodliwości, nie jest tak duże. Są to łagodne przebiegi - zaznaczył szef resortu zdrowia.

Wskazał, że w Europie, o ile mu wiadomo, nie ma przypadków śmiertelnych związanych z małpią ospą. - I również te przebiegi w Polsce nie są nawet długie, bo po dwóch, trzech tygodniach mamy przypadki zwalniania ze szpitala - dodał.

Małpia ospa - pytania i odpowiedzi

Małpia ospa. Wśród symptomów gorączka i ból głowy

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i w środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała.

Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.