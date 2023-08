Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydane przez IMGW obowiązują do godz. 21 w pięciu powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, koszalińskim i sławieńskim, a także w Koszalinie. Jak przekazuje straż pożarna, w związku ze skutkami zjawisk atmosferycznych od rana do godz. 18 w województwie zachodniopomorskim strażacy musieli interweniować 78 razy.

Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza? IMGW ostrzega

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w nocy wydali nowe ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące burz z gradem. W czwartek po południu zaktualizowano komunikat, podając, że " ostrzeżenia o burzach na północy kraju zostały przedłużone do 21:00. Mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Możliwy grad".

IMGW wydał także ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku. Dotyczy ono wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. "Prognozowane są porywy wiatru 7 do 8 w skali Beauforta" - przekazali synoptycy. Alert, zgodnie z którym wiatr może wiać z prędkością od 50 do 75 km/h, a fale mogą osiągać do nawet 5,5 metra wysokości obowiązuje do czwartkowego wieczora, do godziny 20.