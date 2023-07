Połamane drzewa, zalane piwnice. Burze nad Polską

Ostrzeżenia IMGW. Przez Polskę przetoczą się burze z gradem

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad " - ostrzega IMGW.

W pozostałej części kraju, za wyjątkiem wschodniej krańców, wyznaczono alert pierwszego stopnia. B urze z silnymi opadami deszczu i gradu mogą pojawiać do do wczesnych godzin porannych w niedzielę . Opady grady pojawiło się już w rejonie Poznania .

Pogoda. Zalane piwnice, połamane drzewa

"Według prognoz najgorsze już za nami i robimy wszystko, by jak najszybciej przywitać was na terenie festiwalu. Warunki pogodowe poprawiają się, więc bramy otworzymy o 18:30. Na parking samochodami możecie przyjechać wcześniej, ale prosimy nie opuszczać samochodów do czasu samego wejścia na teren" - informują organizatorzy, zmuszeni do zmiany harmonogramu godzinowego.