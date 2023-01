Nie żyje prof. Wojciech Narębski. Miał 98 lat

Zmarł Wojciech Narębski. Był żołnierzem gen. Andersa

Wojciech Narębski urodził się 14 kwietnia 1925 roku we Włocławku. Jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Wilna. Jak podaje Maciej Łyszczarz w "Biografii Wojciecha Narębskiego", po wybuchu II wojny światowej związał się on z konspiracyjną organizacją Związek Wolnych Polaków. Za tą działalność został wiosną 1941 roku aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS. Po podpisaniu układu Sikorski - Majski dołączył do Armii gen. Andersa i wraz z nią przebył szlak od ZSRS przez Persję, Palestynę aż do Włoch i Wielkiej Brytanii.

Jako młodociany żołnierz jeszcze podczas wojny uzupełniał swoje wykształcenie. W 1947 roku wrócił do Polski. Po odbyciu studiów chemicznych związał się z Krakowem, gdzie rozpoczął swoją pracę naukową. Zajmował się w niej geochemią, mineralogią i petrologią. Brał udział w pierwszej powojennej wyprawie na Spitsbergen w 1959 roku. Zajmował się przede wszystkim badaniami syderytów, spilitów, wulkanitów i amfibolitów. Prowadząc swoje badania wprowadził wiele nowatorskich i pionierskich metod w chemicznym badaniu próbek geologicznych. Ponadto napisał kilka artykułów poświęconych historii nauki.

Równolegle do swojej pracy naukowej działał jako kombatant. Pisał artykuły przybliżające historię 2 Korpusu Polskiego, a także walczył z zakłamywaniem historii. Czynnie działał również w licznych organizacjach naukowych i społecznych.

W lipcu 2018 prof. Wojciech Narębski otrzymał akt mianowania na stopień podpułkownika.