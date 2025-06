W 2025 roku czternasta emerytura pozostaje powiązana z wysokością minimalnego świadczenia po waloryzacji marcowej. Od 1 marca najniższa emerytura brutto wynosi 1 878,91 zł, co odpowiada około 1 709,81 zł netto . Tyle właśnie wyniesie pełna czternastka dla osób, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza progu 2 900 zł brutto.

Mimo rosnącej liczby emerytów otrzymujących wyższe świadczenia, rząd nie zdecydował się na aktualizację tego limitu , co oznacza, że zasady pozostają identyczne jak w roku poprzednim.

Jeśli po przeliczeniu wartość świadczenia dodatkowego spadnie poniżej 50 zł brutto, nie zostanie ono wypłacone. Oznacza to, że powyżej granicy 4 728,91 zł brutto czternasta emerytura nie przysługuje w ogóle .

Czternasta emerytura, w przeciwieństwie do trzynastki, nie trafia do wszystkich. Jej wypłata zależy od spełnienia określonego kryterium dochodowego . Liczba osób przekraczających wyznaczony limit systematycznie rośnie, głównie na skutek corocznej waloryzacji marcowej, która automatycznie zwiększa wysokość podstawowych świadczeń i tym samym wyklucza część seniorów z grona uprawnionych.

W praktyce oznacza to, że emeryci, którzy jeszcze rok wcześniej mieścili się w limicie, dziś tracą prawo do dodatkowych pieniędzy. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że już w 2024 roku czternastki nie otrzymało ok. 480 tys. osób, a szacunki na 2025 rok przewidują, że ta liczba może przekroczyć pół miliona.